Помогите пожалуйста написать по английски числа 54.1 и 49 1/2

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Помогите пожалуйста написать по английски числа 54.1 и 49 1/2
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Гость:
Feften one  forty nine one/two
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