В среднем из 50 карманных фонариков, поступивших в продажу, шесть неисправных.Найд??те вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется исправен

Математика

В среднем из 50 карманных фонариков, поступивших в продажу, шесть неисправных.Найд??те вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется исправен

Автор: Гость