В среднем из 50 карманных фонариков, поступивших в продажу, шесть неисправных.Найд??те вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется исправен
Математика
В среднем из 50 карманных фонариков, поступивших в продажу, шесть неисправных.Найд??те вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется исправен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-(6/50)=0,88. Вот так
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