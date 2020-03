Примерные задания к контрольной работе № 1 «Передача информации в компьютерных сетях». 1. Модем — это ..., согласующее работу ... и телефон¬ной сети. Вместо многоточий вставить соответству¬ющие слова: A) устройство, програ...

Информатика

Примерные задания к контрольной работе № 1 «Передача информации в компьютерных сетях». 1. Модем — это ..., согласующее работу ... и телефон¬ной сети. Вместо многоточий вставить соответству¬ющие слова: A) устройство, программы; B) программа, компьютера; C) программное обеспечение, компьютера; D) устройство, дисковода; E) устройство, компьютера. 2. Браузеры (например, Internet Explorer) являются A) серверами Интернета; B) почтовыми программами; C) средством создания Web-страниц; D) средством просмотра Web-страниц; E) средством ускорения работы коммуникацион¬ной сети. 3. Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям, необходимо иметь: A) модем на одном из компьютеров; B) модем и специальное программное обеспечение на одном из компьютеров; C) по модему на каждом компьютере; D) по модему на каждом компьютере и специаль¬ное программное обеспечение; E) по два модема на каждом компьютере (настроен¬ных, соответственно, на прием и передачу) и специальное программное обеспечение. 4. Организация, обеспечивающая доступ к информа¬ционным ресурсам Интернета — это: A) провайдер; B) Web-сервер; C) браузер; D) Студия Web-дизайна; Е) Web-узел. 5. Rambler.ru является: A) Web-сайтом; B) браузером; C) программой, обеспечивающей доступ в Интернет; D) поисковым сервером; E) редактором HTML-документов. 6. Среди утверждений: (1) Выделенным сервером локальной сети называ¬ют компьютер, магнитный диск которого досту¬пен пользователям других компьютеров. (2) Работу компьютера в сети через телефонный ка¬нал связи обеспечивает сетевая карта. (3) Локальные и глобальные сети различаются по географическому принципу (по удаленности) верными являются только: A) 1; 2; 3; B) 1; 2; С) нет верных утверждений; D) 1; 3; Е) 2. 7. Заданы имя почтового сервера (alfa-centavra), нахо¬дящегося в России, и имя почтового ящика (Alex). Определить электронный адрес: A) [email#160;protected]; B) [email#160;protected]; C) [email#160;protected]; D) [email#160;protected]; E) [email#160;protected] дайте ответы

Автор: Гость