Трактора необходимо на день 24 л горючего.Если трактор будет расходовать по 19л гор??чего в день,то сколько горючего он сэкономит за 14 дней работы?

Математика

Трактора необходимо на день 24 л горючего.Если трактор будет расходовать по 19л гор??чего в день,то сколько горючего он сэкономит за 14 дней работы?

Автор: Гость