Помогите указать части речи
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Помогите указать части речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родиной-сущ.,зовём-гл.,солнце-сущ.,в-пред.,небе-сущ.,голубом-прил.,и-союз.,душистый,золотистый-прил.,хлеб-сущ.,за-пред.,праздничными прил.,столом-сущ.
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