СРОЧНО ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ! !!! ПЛИЗ !!!!

Алгебра
СРОЧНО ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ! !!! ПЛИЗ !!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3 2. В 3. 1 4. 2m+p-12p=2m-11p 5. А: 2,3,4 Б: 1 6. 4 7. 6x^2yz 9. 2 10. 1, 3, 4 11. 3
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