Найдите неизвестное число а) 1/2+x=5/6 б) а+1/4=3/4 в) y-1/5=3/10 г)5/6-c=1/3
Математика
Найдите неизвестное число а) 1/2+x=5/6 б) а+1/4=3/4 в) y-1/5=3/10 г)5/6-c=1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2+x=5 x=5-1/2 x=4 1/2 a+1/4=3/4 a=3/4-1/4 a=2/4 y-1/5=3/10 y=1/5=3/10 y=5/10 5/6-c=1/3 c=5/6-1/3 c=3/6
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