Найдите неразвернутые углы,образованные при пересечении двух прямых,если один из них на 64° меньше второго.
Математика
Найдите неразвернутые углы,образованные при пересечении двух прямых,если один из них на 64° меньше второго.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмем 1 угол за х. Тогда 2 угол-64+х Составляем уравнение. (64+х+х)*2=180 64+2х=90 2х=26 х=13 Тогда 2 угол: 13+64=77 Ответ: 13-1 и 2 угол;77-3 и 4 угол
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