Найдите объем прямоугольного параллелепипеда,если его длина 3√15 см,ширина √10 см,?? высота 2√6
Алгебра
Найдите объем прямоугольного параллелепипеда,если его длина 3√15 см,ширина √10 см,?? высота 2√6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем данной фигуры находится путем перемножения всех его измерений V = 3√15 * √10 * 2√6 = 6 * √900 = 6 * 30 = 180
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