Расставьте пунктуацию в этом предложении : Добрый день навестите меня пожалуйста я нуждаюсь в вашей помощи

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Расставьте пунктуацию в этом предложении : Добрый день навестите меня пожалуйста я нуждаюсь в вашей помощи
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Автор: Гость
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Гость:
Добрый день, навестите меня, пожалуйста, я нуждаюсь в вашей помощи.
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