Расставьте пунктуацию в этом предложении : Добрый день навестите меня пожалуйста я нуждаюсь в вашей помощи
Русский язык
Расставьте пунктуацию в этом предложении : Добрый день навестите меня пожалуйста я нуждаюсь в вашей помощи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрый день, навестите меня, пожалуйста, я нуждаюсь в вашей помощи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Английский язык
Task 35. Replace the underlined verb with"get" in the correct form. l. He wants to become famous. 2. They arrived home at 7 p.m 3. I didn't und ers...
Математика
Найди третью сторону треугольника, если периметр равен 82 см, сторона 1 меньше стор??ны 2 на 6 см и больше стороны 3 на 5 см.