Расскажите историю бедного станционного смотрителя

Гость: Гость:

Три года назад в доме станционного смотрителя остановился молодой гусар. Он кричал, требуя лошадей. Вскоре вошла Дуня и предложила ему поужинать. Гусар успокоился, так как был очарован обаянием девушки, и согласился. После ужина нашлись и лошади, но молодому человеку внезапно стало плохо и он не мог уехать. Ему предложили ночлег. Лекарь, которого вызвали на следующий день, сообщил, что гусару необходим покой на пару дней и пока ехать он никуда не может. Все два дня Дуня ухаживала за гостем, готовила ему обед, подавала питьё. Через несколько дней гусару стало лучше. Он собрался уезжать и предложил подвести Дуню к церкви, отец был не против. Однако, вскоре он заволновался и решил пойти за дочерью в церковь. Её там не было... Вечером от ямщика бедный старик узнал, что Дуня уехала с гусаром, как оказалось позже, в Петербург. Смотритель понял, что болезнь молодого человека была притворством. Горю отца не было предела. Он заболел и слег в постель. Едва оправившись, он решил во что бы то ни стало вернуть заблудшую дочь. Самсон Вырин пешком отправился в Петербург в поисках своей Дуни. Он узнал где живет ротмистр Минский, так звали гусара, и прибыл прямо к нему домой. унизительно и низко обошелся Минский со смотрителем. Он сказал, что Дуня отвыкла от прежней жизни и останется с ним, затем сунул старику несколько рублей за рукав и выставил вон из дома. Горькие слезы жгли глаза смотрителя, он выкинул деньги и, сломленный горем, побрел дальше. Несчастному отцу все же удалось еще раз увидеть свою дочь. Однажды вечером он шел по улице и случайно увидел, как лошадь Минского остановилась возле трехэтажного дома, старик вошел за гусаром в дом.