Реши задачу и Сделай проверку в 2 классах 54 ученика в одном из этих классов 29 учени??ов Сколько учеников в другом классе
Математика
Реши задачу и Сделай проверку в 2 классах 54 ученика в одном из этих классов 29 учени??ов Сколько учеников в другом классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54-29=25 учеников в другом классе 29+29=54
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