Реши задачу и Сделай проверку в 2 классах 54 ученика в одном из этих классов 29 учени??ов Сколько учеников в другом классе

Математика

Реши задачу и Сделай проверку в 2 классах 54 ученика в одном из этих классов 29 учени??ов Сколько учеников в другом классе

Автор: Гость