Реши задачу и Сделай проверку в 2 классах 54 ученика в одном из этих классов 29 учени??ов Сколько учеников в другом классе

Математика
Реши задачу и Сделай проверку в 2 классах 54 ученика в одном из этих классов 29 учени??ов Сколько учеников в другом классе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54-29=25 учеников в другом классе 29+29=54 
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