ПОМОГИТЕ Найти разность А\В множеств, если: А= [-11;4 ] и В = (2;8] А=[2;7] и В= [8;12]
Математика
ПОМОГИТЕ Найти разность А\В множеств, если: А= [-11;4 ] и В = (2;8] А=[2;7] и В= [8;12]
Ответ(ы) на вопрос:
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А\В=[-11;2] А\В=[2;7]=A
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