ПОМОГИТЕ Найти разность А\В множеств, если: А= [-11;4 ] и В = (2;8] А=[2;7] и В= [8;12]

Математика

ПОМОГИТЕ Найти разность А\В множеств, если: А= [-11;4 ] и В = (2;8] А=[2;7] и В= [8;12]

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