Опишите,где располагались города Месопотамии-урук,киш,лагаш
История
Опишите,где располагались города Месопотамии-урук,киш,лагаш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Южное Двуречье(Юж. Ирак) - Урук. Киш - в 18 км к северо-востоку от Вавилона( Ирак) Ланаш - в 22 км к востоку от современного города Шатра в Ираке
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