Допоможіт втконати вправу 5

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Допоможіт втконати вправу 5
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Автор: Гость
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Гость:
Який клас у тебе я не знає
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