Упрост выр (2a+1)(2a-1)-(2a-1)²+2

Алгебра
Упрост выр (2a+1)(2a-1)-(2a-1)²+2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если раскрывать скобки то получается , что все сокращается за счет минуса перед второй скобкой и остается 2, значит = 2( наверное так) еще есть вариант свернуть первую скобку как формулу сокр, умножения
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