Составить 7 предложений из "Капитанской дочки" с составным глагольным сказуемым. Пожалуйста!!!!
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Составить 7 предложений из "Капитанской дочки" с составным глагольным сказуемым. Пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Батюшка не любил ни применять (сост.глаг.сказ.) свои применения,ни откладывать их исполнение.Ты едешь в Оренбург служить под его начальством.Я стал смотреть на их игру.Я стал извинятьсяСавельич поспешил вывезти меня и проклятого трактира.Я могу подождать ,а пока месть поедем в Аринушке.
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