Репортаж на тему «Первый запуск машины времени»(70слов) Помогите!!!

Гость: Гость:

Мы стали на шаг ближе к самой загадочной и самой фантастической идее за всю историю человечества. Доктор физико-математических наук Артем Юров совместно с испанскими учеными сделал открытие, о котором сейчас говорит едва ли не весь научный мир. Если отбросить цифры, формулы и научные термины, то, по сути, найден источник энергии для машины времени. И если раньше считалось, что ее невозможно создать в лабораторных условиях, то сейчас Юров доказал - возможно. Артем Юров, заведующий кафедрой теоретической физики Российского государственного университета имени И.Канта: "Вселенная расширяется - этот факт мы знаем давно. А в 1998 году открыли, что она не просто расширяется, а с ускорением. Объяснить это можно двумя способами: первый - уравнение Эйнштейна (его необходимо модифицировать, и есть люди, которые этим занимаются) и второе направление - я принадлежу к нему. Мы говорим - с уравнением все нормально, но есть что-то, что Вселенную разгоняет. И это "что-то" получило название "темная энергия". Согласно этой теории, звезды, которые мы видим - это всего 4% нашей Вселенной, еще 22% - темная материя, а оставшиеся 74% - темная энергия. Ее гораздо больше, чем видимой материи. У любого тела есть кинетическая энергия и потенциальная - эту формулу все помнят еще из школьного курса физики. Похожей, по сути, формулой описывается и энергия поля. Исследования астрономов показали, что кинетическая энергия этого поля отрицательная. И чтобы подчеркнуть необычность темной энергии, ее стали называть фантомной. Оказывается, мы живем в искривленном пространстве. К примеру, солнечные лучи не всегда идут по прямой. Соединив две точки пространства кратчайшим путем, мы получаем "кротовую нору" - реальную машину времени. Через нее можно перемещаться не только в пространстве, но и во времени: как в прошлое, так и в будущее. Артем Юров, заведующий кафедрой теоретической физики Российского государственного университета имени И. Канта: "Чтобы создать "кротовую нору" диаметром в метр, чтобы человека туда запихнуть, надо энергии - десять в пятидесятой степени килограммов. Это совершенно немыслимое число. Технически эта вещь совершенно нереализуемая. Вот мы и показали, что если есть "фантомная энергия", то это значит, что их в принципе, возможно создать в лабораторных условиях. Хотя мы не знаем как". Если бы ему все же удалось создать так называемую машину времени, Артем Юров убежден, что не стал бы ничего менять в своей судьбе. Он вообще считает, что изменить что-либо в прошлом мы не в силах. Артем Юров, заведующий кафедрой теоретической физики Российского государственного университета имени И. Канта: "Машина времени – это, конечно, хорошо, но сам факт ее существования ведет к такому количеству проблем, что непонятно, как с этим справиться". Многие ученые считают, что первые крошечные кротовые норы можно будет получить, используя мощный ускоритель заряженных частиц - адронный коллайдер. Ожидается, что он все же заработает в конце этого года. Результатов этих исследований с особым нетерпением ждут физики, занимающиеся космологией - исследованием эволюции Вселенной. Одни открытия находят подтверждения сразу, а другие спустя годы. Но они готовы ждать. Осталось недолго.