Маленькая ракета,масса которой вместе с заряда 250г,взлетает вертикально вверх и д??стигает высоты 150м.Считая,что заряд сгорает мгновенно,вычислите скорость истечения газов из ракеты.Масса заряда 50г.

Физика

Маленькая ракета,масса которой вместе с заряда 250г,взлетает вертикально вверх и д??стигает высоты 150м.Считая,что заряд сгорает мгновенно,вычислите скорость истечения газов из ракеты.Масса заряда 50г.

Автор: Гость