Маленькая ракета,масса которой вместе с заряда 250г,взлетает вертикально вверх и д??стигает высоты 150м.Считая,что заряд сгорает мгновенно,вычислите скорость истечения газов из ракеты.Масса заряда 50г.
Физика
Маленькая ракета,масса которой вместе с заряда 250г,взлетает вертикально вверх и д??стигает высоты 150м.Считая,что заряд сгорает мгновенно,вычислите скорость истечения газов из ракеты.Масса заряда 50г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M = 250 г m1 = 50 г m2 = 250г - 50г =200 г m1*V1=m2*V2 - закон сохранения импульса. Отсюда V1=m2*V2/m1 V2 = корень(2gh) - из кинематики V2 = корень(2*10*150) = 54,77 V1 = 200*54.77/50=219
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