Рассказ про белого медведя на английском языке и перевод. Рассказ должен быть не маленьким, для 6-ого класса.

Английский язык
Рассказ про белого медведя на английском языке и перевод. Рассказ должен быть не маленьким, для 6-ого класса.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I see what bear in photo. He big, fet bear, I not see big bears. Я видела медведя на фото. он большой, кпупный медведь, я не видела больших медведей. I like big bears. Bears eat fish. Bear 3 ears ,he little. Я люблю больших медведей .Медведи едят рыбу.Медведю 3 года он ещё маленький
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