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Формула квадратного уравнения
Алгебра
Формула квадратного уравнения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ax^2+bx+c=0-формула квадратного уравнения
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