Сочинение на тему "Кто жесток с животными, тот не может быть добрым человеком" по р??ману А.С.Пушкина "Дубровский", пример с Кирилой Троекуровым!
Литература
Сочинение на тему "Кто жесток с животными, тот не может быть добрым человеком" по р??ману А.С.Пушкина "Дубровский", пример с Кирилой Троекуровым!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животные дышут, растут ... всё тоже самое что и мы . Поэтому по сути мы тоже животные . И поэтому обращаясь плохо с животными , мы в первую очередь не уважаем окружающих нас людей .
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