От пристани А отпала лодка. Одновременно с ней из пристани В на встречу вышел кате?? . собственная скорость катера 17км/ч. расстояние между пристани 72км какое расстояние будет между лодкой и катером через 2 часа
Математика
От пристани А отпала лодка. Одновременно с ней из пристани В на встречу вышел кате?? . собственная скорость катера 17км/ч. расстояние между пристани 72км какое расстояние будет между лодкой и катером через 2 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)17 * 2 =34 2)72 - 34 =38 Ответ: 38 км будет между лодкой и катером через 2 часа.
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