От пристани А отпала лодка. Одновременно с ней из пристани В на встречу вышел кате?? . собственная скорость катера 17км/ч. расстояние между пристани 72км какое расстояние будет между лодкой и катером через 2 часа

Математика

От пристани А отпала лодка. Одновременно с ней из пристани В на встречу вышел кате?? . собственная скорость катера 17км/ч. расстояние между пристани 72км какое расстояние будет между лодкой и катером через 2 часа

Автор: Гость