Как понять пословицу "Порвалась цепь Великая порвалась раскочилася одним концом ??о барину другим по мужику"?
История
Как понять пословицу "Порвалась цепь Великая порвалась раскочилася одним концом ??о барину другим по мужику"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некрасов определил словами крестьян основное содержание эпохи, того послереформенного времени, которое изображено в его поэме: Порвалась цепь великая, Порвалась – расскочилася: Одним концом по барину, Другим – по мужику!. . В поэме «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов показал два мира, две сферы – мир господ, помещиков и мир крестьянства. В основу характеристики помещиков писатель кладет точку зрения мужика. Отмена крепостного права и в самом деле взрывала привычный российский уклад, однако перемены, ожидавшие барина и мужика, были принципиально разные: барина ожидало угасание, вырождение, смерть, мужика — туманное, но великое будущее.
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