Как понять пословицу "Порвалась цепь Великая порвалась раскочилася одним концом ??о барину другим по мужику"?

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Некрасов определил словами крестьян основное содержание эпохи, того послереформенного времени, которое изображено в его поэме: Порвалась цепь великая, Порвалась – расскочилася: Одним концом по барину, Другим – по мужику!. . В поэме «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов показал два мира, две сферы – мир господ, помещиков и мир крестьянства. В основу характеристики помещиков писатель кладет точку зрения мужика. Отмена крепостного права и в самом деле взрывала привычный российский уклад, однако перемены, ожидавшие барина и мужика, были принципиально разные: барина ожидало угасание, вырождение, смерть, мужика — туманное, но великое будущее.