Помогите плиз со слов сумма 2

Математика
Помогите плиз со слов сумма 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма 2 , в два раза больше чем сумма 1 .
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