Найдите ось симметрии параболы у=3х^2+18х-1
Алгебра
Найдите ось симметрии параболы у=3х^2+18х-1
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Ось симметрии: -3
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