Найдите ось симметрии параболы у=3х^2+18х-1

Алгебра
Найдите ось симметрии параболы у=3х^2+18х-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ось симметрии: -3
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