Задайте формулой линейную функцию график которой параллелен прямой игрек равно минус 8 икс плюс 11 проходит через начало координат
Алгебра
Задайте формулой линейную функцию график которой параллелен прямой игрек равно минус 8 икс плюс 11 проходит через начало координат
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У=-8х .......................................................................................
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