Найдите ошибки в работе Кирилла.спиши без ошибок. скворцы вывелись и улетели.и давно уже их место занято воробьями .Но до сих пор на ту же яблоню в хорошее .росистое утро прилетаит старый скворец и поёт. Вот странно! Казалось...

Русский язык

Найдите ошибки в работе Кирилла.спиши без ошибок. скворцы вывелись и улетели.и давно уже их место занято воробьями .Но до сих пор на ту же яблоню в хорошее .росистое утро прилетаит старый скворец и поёт. Вот странно! Казалось бы.всё уже кончено.самка давно вывела птенцов. детёныши выросле и улетели......Для чего же старый скворец прилетаит каждое утро на яблоню .где прошла его весна .и поёт? проверь себя: Кирилл допустил 4 ошибки в окончаниях глаголов. 1) прилетаит .2)выросле .3) прилетаит .4)???????

Автор: Гость