Схарактеризуйте фактори, які зумовили інтенсивний розвиток країн Західної Європ??

География
Схарактеризуйте фактори, які зумовили інтенсивний розвиток країн Західної Європ??
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Відкриття америки  та  работоргівля 
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