Схарактеризуйте фактори, які зумовили інтенсивний розвиток країн Західної Європ??
География
Схарактеризуйте фактори, які зумовили інтенсивний розвиток країн Західної Європ??
Ответ(ы):
Гость:
Відкриття америки та работоргівля
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