Помогите решить задачу)))) Компьютер стоил 80 000 тенге . На распродаже его уценили н?? 20 000 тенге . Какова его новая цена ? Сколько денег может сэкономить школа , если купит 10 таких компьютеров после уценки ??
Математика
Помогите решить задачу)))) Компьютер стоил 80 000 тенге . На распродаже его уценили н?? 20 000 тенге . Какова его новая цена ? Сколько денег может сэкономить школа , если купит 10 таких компьютеров после уценки ??
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