Помогите решить задачу)))) Компьютер стоил 80 000 тенге . На распродаже его уценили н?? 20 000 тенге . Какова его новая цена ? Сколько денег может сэкономить школа , если купит 10 таких компьютеров после уценки ??

Математика

Помогите решить задачу)))) Компьютер стоил 80 000 тенге . На распродаже его уценили н?? 20 000 тенге . Какова его новая цена ? Сколько денег может сэкономить школа , если купит 10 таких компьютеров после уценки ??

Автор: Гость