Составить 3 сложных предложения МЕДВЕЖОНОК КЛЮЧЕВОЙ ХОРОШЕГО

Русский язык
Составить 3 сложных предложения МЕДВЕЖОНОК КЛЮЧЕВОЙ ХОРОШЕГО
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Медвежонок вышел погулять на лесную полянку Медвежонок любит мёд и лезет за ним на дерево В лесу я встретила медвежонка,который потерял маму.
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