Дівчинка пробігла доріжкою 35м,і їй ще залишилося бігти на 15м більше.Яка довжина доріжки?

Математика
Дівчинка пробігла доріжкою 35м,і їй ще залишилося бігти на 15м більше.Яка довжина доріжки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)35+15=50(м)всего надо пробежать.
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