Какие животные называются гермафродитами?

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(Гермафродит (мифология)) Гермафродит — персонаж древнегреческой мифологии, сын Гермеса и Афродиты, юноша необычайной красоты, чьим именем стали называть двуполые тела. Гермафродитов считали либо богами, которые время от времени появляются среди людей, либо чудовищами