Какие животные называются гермафродитами?

Биология
Какие животные называются гермафродитами?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(Гермафродит (мифология)) Гермафродит — персонаж древнегреческой мифологии, сын Гермеса и Афродиты, юноша необычайной красоты, чьим именем стали называть двуполые тела. Гермафродитов считали либо богами, которые время от времени появляются среди людей, либо чудовищами
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