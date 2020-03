Поставь слова в правильном порядке, запиши 1.grandmother/ help/ you/ must/ your 2.whales/ that/ are/ dolphins/ cleverer 3.you/ doing/ are/ what? 4.school/ run/ you/ during/ musnt`t/ the breaks/ at 5. birthday/ is/ when/ your?

Английский язык

Поставь слова в правильном порядке, запиши 1.grandmother/ help/ you/ must/ your 2.whales/ that/ are/ dolphins/ cleverer 3.you/ doing/ are/ what? 4.school/ run/ you/ during/ musnt`t/ the breaks/ at 5. birthday/ is/ when/ your?

Автор: Гость