Помогите пожалуйста решить работу

Алгебра
Помогите пожалуйста решить работу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
№5 х^2-12х+36=4 х^2-12х+36-4=0 х^2-12х+32=0 а дальше по дискриминанту 
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