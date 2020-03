Гость: Гость:

Интегрируем 1. S (2x+3)^3 dx=S 1/2 * (2x+3)^3 d(2x+3)=1/2 * 1/4 * (2x+3)^4 + C = 1/8 * (2x+3)^4 + C 2. S sin(3x-4)dx = S 1/3 sin(3x-4) d(3x-4) = - 1/3 *cos(3x-4) + C