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28=а +18 нужно решить это уровнение
Математика
28=а +18 нужно решить это уровнение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A=28-18 a=10 28=10+18 ???
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