Помогитте)) Отгадайте загадки) Рыба _ море а хвост ___ заборе _неба пришел, _землю ??шел __морю идет идет а ___ берега дойдёт - тут и пропадет

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Помогитте)) Отгадайте загадки) Рыба _ море а хвост ___ заборе _неба пришел, _землю ??шел __морю идет идет а ___ берега дойдёт - тут и пропадет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.ковшик. 2.дождь. 3.утюг. за последнее не уверенно.
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