Помогитте)) Отгадайте загадки) Рыба _ море а хвост ___ заборе _неба пришел, _землю ??шел __морю идет идет а ___ берега дойдёт - тут и пропадет

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Помогитте)) Отгадайте загадки) Рыба _ море а хвост ___ заборе _неба пришел, _землю ??шел __морю идет идет а ___ берега дойдёт - тут и пропадет

Автор: Гость