Помогите плиз!Вот Пример: Дано четыре числа : 5 2/9;3 1/2;4 3/8 и 1 1/3 а)Сумма разности двух первых чисел и разности двух последних чисел. б)Разность суммы двух первых чисел и суммы двух последних чисел.

Математика

Помогите плиз!Вот Пример: Дано четыре числа : 5 2/9;3 1/2;4 3/8 и 1 1/3 а)Сумма разности двух первых чисел и разности двух последних чисел. б)Разность суммы двух первых чисел и суммы двух последних чисел.

Автор: Гость