Помогите плиз!Вот Пример: Дано четыре числа : 5 2/9;3 1/2;4 3/8 и 1 1/3 а)Сумма разности двух первых чисел и разности двух последних чисел. б)Разность суммы двух первых чисел и суммы двух последних чисел.
Математика
Помогите плиз!Вот Пример: Дано четыре числа : 5 2/9;3 1/2;4 3/8 и 1 1/3 а)Сумма разности двух первых чисел и разности двух последних чисел. б)Разность суммы двух первых чисел и суммы двух последних чисел.
Ответ(ы):
Гость:
А) (5 2/9-3 1/2)+(4 3/8-1 1/3)=(47/9-7/2)+(35/8-4/3)=47/9-4/3+35/8-7/2=35/9+7/8=343/72=4 55/72 б)(5 2/9+3 1/2)-(4 3/8+ 1 1/3)=47/9+7/2-35/8-4/3=47/9-4/3+7/2-35/8=35/9-7/8=217/72=3 1/72 подожди я проверю еще
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