1) Проволока разрезана на 2 куска.первый кусок имеет длину 7,5 м,а второй 16,5 м. Какую часть всей проволоки составляет второй кусок? Отношение запишите в виде десятичной дроби. 2)Найдите неизвестный член пропорции 1,33,9 = х,...

Гость: Гость:

№1 вот по этой делай ток свои значения ставь !!! 1. 6 кусков по 15 и один 12, т.е. 6*15 + 12 = 102; 2. 6 кусков по 12 и два по 15, т.е. 6*12 + 2*15 = 102