1) Проволока разрезана на 2 куска.первый кусок имеет длину 7,5 м,а второй 16,5 м. Какую часть всей проволоки составляет второй кусок? Отношение запишите в виде десятичной дроби. 2)Найдите неизвестный член пропорции 1,33,9 = х,...
Математика
1) Проволока разрезана на 2 куска.первый кусок имеет длину 7,5 м,а второй 16,5 м. Какую часть всей проволоки составляет второй кусок? Отношение запишите в виде десятичной дроби. 2)Найдите неизвестный член пропорции 1,33,9 = х,6 3)Найти масштаб ,если на карте 1 см равен отрезку,истинное измерение которого 100 м.
Ответ(ы):
Гость:
№1 вот по этой делай ток свои значения ставь !!! 1. 6 кусков по 15 и один 12, т.е. 6*15 + 12 = 102; 2. 6 кусков по 12 и два по 15, т.е. 6*12 + 2*15 = 102
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