Отзыв о произведении Мцыри

Гость: Гость:

В поэме "Мцыри" автор поднимает тему свободы.Он описывает мальчика,которого с шести лет пленили,но он занемог,и монах,сжалившись над ним,лечит его.Мальчик вырос,все было в порядке,но однажды он сбежал.Через три дня его находят без сознания и приносят обратно. Но,увы уже поздно-юноша при смерти.В итоге он рассказывает монаху,что искал путь домой,искал счастья и свободы.Но потерявшись в лесу он вернулся обратно,и тогда уж понял,что не найти ему путь домой никогда. Он просит похоронить его в саду,где благоухают цветы и цветут вишни,но самое главное-оттуда виден его родной Кавказ.