Ребят, помогите пожалуйста!! Надо Перевести предложения используя герундий! 1.Мой друг продолжает заниматься борьбой. 2.Мы закончили решать кроссворды. 3.Ты не возражаешь, если я возьму твой карандаш? 4.Торт стоит испечь. ...

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Ребят, помогите пожалуйста!! Надо Перевести предложения используя герундий! 1.Мой друг продолжает заниматься борьбой. 2.Мы закончили решать кроссворды. 3.Ты не возражаешь, если я возьму твой карандаш? 4.Торт стоит испечь. 5.Я не могу не навестить больного друга. 6.Эту выставку стоит посетить. 7.Я не могу не пригласить вас на день рождения. 8.Они не возражают если я открою окно.

Автор: Гость