Помогите вычислить дроби 1/2+1/4; 1/3-1/6; 1/4+1/8; 1/5-1/10; ........
Математика
Помогите вычислить дроби 1/2+1/4; 1/3-1/6; 1/4+1/8; 1/5-1/10; ........
Ответ(ы):
Гость:
3/4,1/6,3/8,1/10 а... Я не знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача: при одинаковом ежедневном заработке рабочий за 6 дней заработал 42 рубля. С??олько денег получит рабочий за 14 дней?
Обществознание
Математика
Литература
4 Класс Написать сочинение к пословице (Кто помогает людям у того и свои желания сбываются) помогите пожалуйста
Алгебра