Доклад о выдающимся представителе творческой профессии

Обществознание
Доклад о выдающимся представителе творческой профессии
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выбери леонардо да винчи напиши что он был и инженером и скульптором и художником одна из его картин всем известная монелиза писалась более20лет . Его творчества помогли нам создать самолет вертолет парашют и многое другое
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