На карусели 4 лошадки и 3 верблюда. На сколько больше лошадок, чем верблюдов? На ско??ько меньше верблюдов, чем лошадок? Как правильно записать условие задачи?

Математика

На карусели 4 лошадки и 3 верблюда. На сколько больше лошадок, чем верблюдов? На ско??ько меньше верблюдов, чем лошадок? Как правильно записать условие задачи?

Автор: Гость