помогите составить план план к рассказу если бы если бы В Драгунского?

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помогите составить план план к рассказу если бы если бы В Драгунского?
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Автор: Гость
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Гость:
Рассказ Если бы я был взрослым?
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