В одном рулоне было 351 м ткани, что в 3 раза больше,чем в другом. Сколько метров ткан?? в двух этих рулонах. РЕШЕНИЕ
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В одном рулоне было 351 м ткани, что в 3 раза больше,чем в другом. Сколько метров ткан?? в двух этих рулонах. РЕШЕНИЕ
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