В одном рулоне было 351 м ткани, что в 3 раза больше,чем в другом. Сколько метров ткан?? в двух этих рулонах. РЕШЕНИЕ

Русский язык

В одном рулоне было 351 м ткани, что в 3 раза больше,чем в другом. Сколько метров ткан?? в двух этих рулонах. РЕШЕНИЕ

Автор: Гость