Помогите Придумай и запиши предложения с данными словами. Гремел,гремела,гремел?? Стоял,стояла,стояло Бежал,бежала,бежало Помогите очень надо!

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Помогите Придумай и запиши предложения с данными словами. Гремел,гремела,гремел?? Стоял,стояла,стояло Бежал,бежала,бежало Помогите очень надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гремел гром. Стояло знойное лето. Я бежал(а) по тропинке.
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