Подчеркнуть в именах существит. непроверяемые орфограммы. сирень картофель тополь карамель шоссе помидор повидло метро пальто фамилия

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Подчеркнуть в именах существит. непроверяемые орфограммы. сирень картофель тополь карамель шоссе помидор повидло метро пальто фамилия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
жареный кАртофель-м.р.,известная фАмилия-ж.р.,широкое шОссе-ср.р.,зимнее пАльто-ср.р.,красный пОмИдор-м.р.,душистая сИрень-ж.р.,вкусная кАрАмель-ж.р.,стройный тОпОль-м.р.,московское мЕтро-ср.р.,яблочное пОвидло-ср.р.. Все словосочетания: прил.+сущ.   Под окном растёт душистая сирень.
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