4 Класс Написать сочинение к пословице (Кто помогает людям у того и свои желания сбываются) помогите пожалуйста
Литература
4 Класс Написать сочинение к пословице (Кто помогает людям у того и свои желания сбываются) помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Когда мы делаем что то для других - получаем радость для себя, попробуй сделать доброе дело от сердца и сразу почувствуешь как на душе стало легко и радостно и настроение повысилось. А как известно в хорошем натсроении и расположении духа весь мир становится светлее и все получатся начинается!Людям нравится выдавать желаемое за действительное.
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